Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Ängste, Essstörungen und Depressionen plagen immer mehr jugendliche Mädchen

Die psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen stabilisieren sich auf einem hohen Niveau, wie eine aktuelle Studie zeigt. Jugendliche Mädchen sind am stärksten betroffen.

Plus Auch im Landkreis Günzburg leiden immer mehr Kinder und Jugendliche an psychischen Erkrankungen. Über mögliche Gründe und die Rolle der Eltern.

Von Celine Theiss

Die Zahlen des neuesten Kinder- und Jugendreports der Krankenkasse DAK für Bayern zeigen es deutlich: Die psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen bleiben auf einem hohen Niveau, auch wenn es 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang gab. Die Studie zeigt, dass weiterhin jugendliche Mädchen am stärksten von Depressionen, Angststörungen und Essstörungen betroffen sind. Expertinnen und Expertin sehen in der aktuellen Lage keinen Grund zur Entspannung – so auch nicht die Günzburger Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Nicole Nagel.

In ihrer Praxis ist die Nachfrage nach therapeutischen Angeboten ungebrochen. Nagel, die im Landesvorstand der Deutschen Psychotherapeuten-Vereinigung sitzt, behandele aufgrund ihrer Spezialisierung zwar viele Patientinnen und Patienten mit Autismus-Spektrum-Störungen, bei allen anderen Kindern und Jugendlichen, die zur Behandlung kommen, spüre sie aber den bayernweiten Trend. Bettina Rösch, Sozialpädagogin der KJF Kinder- und Jugendhilfe, bestätigt ebenfalls, dass der Bedarf in der Region hoch sei. Ihre Organisation fungiere häufig als "Überbrückung" und komme mit den Familien in Kontakt, deren Kinder auf einen Therapieplatz warten. "Obwohl der Landkreis Günzburg gut aufgestellt ist mit Therapeutinnen und Therapeuten, reicht es trotzdem nicht", berichtet Rösch.

