Am Freitag kracht es mehrfach im Landkreis Günzburg

Schnee und Eis haben Fahrerinnen und Fahrern zu Beginn des Wochenendes Probleme auf den Straßen bereitet - doch auch aus anderen Ursachen krachte es mehrfach.

Der größte Schaden entstand dabei am Freitagmorgen auf der Staatsstraße 2022 bei Ichenhausen. Hier war ein Autofahrer aufgrund von Glätte und einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, berichtet die Polizei. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den entstandenen Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro. Das Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Die Verkehrspolizei Günzburg rückte am Freitag zu vier Unfällen im Bereich der Autobahn A8 aus. Bereits in den führen Morgenstunden kam es zu einem „Parkrempler“ zwischen zwei Lkw auf der Rastanlage in Leipheim. Hier hatte ein 67-jähriger Gespann-Fahrer beim Abbiegen wohl die Situation falsch eingeschätzt und war an einem parkenden Lastwagen hängen geblieben. Es kam nur zu einem minimalen Sachschaden, laut Schätzungen der Polizei unter 1000 Euro.

Weiter ging es dann am Nachmittag kurz nach der Anschlussstelle Burgau. Dort hatte der Fahrer eines fabrikneuen Lkw zu spät erkannt, dass seine Kollegen am Parkplatz, Scheppacher Flur für eine Pause angehalten hatten. Als der 52-jährige Trucker in letzter Sekunde noch in die Ausfahrt des Parkplatzes wechselte, touchierte er ein dort bereits ausfahrendes Auto. Die drei jungen Männer kamen jedoch mit dem Schrecken, aber einem ordentlichen Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro davon. Der Lkw-Fahrer muss dem Kunden in Italien nun erklären, warum er einen neuen Lkw mit gut 4000 Euro Sachschaden abliefert.

Zwei Unfälle innerhalb weniger Minuten auf der A8 bei Günzburg

Mit einsetzender Abenddämmerung krachte es dann gleich zweimal innerhalb weniger Minuten auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau. Aufgrund des stockenden Verkehrs kam es laut Polizeiangaben zweimal zu Auffahrunfällen auf dem linken Fahrstreifen, weil die Sicherheitsabstände nicht eingehalten worden waren. In beiden Fällen waren die Fahrzeuge noch fahrbereit, und die Unfallaufnahme konnte abseits der Autobahn stattfinden.

In einem der beiden Fälle war der Unfall schnell aufgenommen, und der 19-jährige Verursacher kam mit einem Verwarnungsgeld davon. Im anderen Fall war kurioserweise der Unfallgeschädigte einfach weitergefahren. Dem unbekannten SUV-Fahrer war eine junge Frau aufgefahren, welche im Anschluss versucht hatte, ihn zum Anhalten zu bewegen. Anhand des Schadensbildes ist sich die aufnehmende Streife sicher, dass er den Unfall bemerkt haben muss. Am Fahrzeug der Verursacherin wird der Schaden auf gut 4000 Euro geschätzt. Gegen den noch unbekannten Fahrer des anderen Fahrzeugs, dessen Kennzeichen bekannt ist, wurde nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Denn auch der Geschädigte ist verpflichtet, seine Daten anzugeben und darf nicht einfach weiterfahren.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Freitagabend kurz nach 22 Uhr in der Legolandallee kurz nach der Ampelanlage. Zwei Fahrzeuge waren zusammengestoßen, nachdem ein Autofahrer das andere Fahrzeug beim Abbiegen übersehen hatte, worauf es zum Zusammenstoß kam. Hier waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren aus Deffingen und Günzburg, sowie eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg am Unfallort. (AZ)