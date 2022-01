Landkreis Günzburg

An neuer Stelle entzündet sich Diskussion um mehr Personal im Landratsamt Günzburg

Plus Für die Korruptionsprävention soll jemand im Landratsamt Günzburg eingestellt werden. Ein deutliches Mehr an Personal sehen Kreisausschussmitglieder kritisch.

Von Walter Kaiser

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Gemäß diesem Motto will der Landkreis eine neue Stelle "Korruptionsprävention" einrichten. An dieser Neuerung, gedacht ist an eine halbe Vollzeitstelle, entzündete sich im Kreisausschuss eine grundsätzliche Debatte über die von Landrat Hans Reichhart ( CSU) geplante Stellenmehrung im Landratsamt in diesem Jahr. Schon vor einem Jahr seien zwölf neue Stellen geschaffen worden, heuer seien elf weitere Stellen vorgesehen, monierte nicht nur der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Olbrich: "Diese Tendenz ist besorgniserregend." Der CSU-Fraktionsvorsitzende Robert Strobel verteidigte dagegen seinen Parteifreund Reichhart.

