Ausnahmezustand Pandemie: Gibt es mehr Suizide im Kreis Günzburg?

Plus Corona und die Beschränkungen können zu emotionalen Problemen führen. Nehmen sich deswegen mehr Menschen im Kreis Günzburg das Leben? Eine Analyse.

Zukunftsängste durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, Beschränkungen bei den sozialen Kontakten, eine ständige Alarmstimmung durch immer neue Warnungen der Politik: Angesichts dessen könnte man vermuten, die Zahl der Suizide während der Corona-Zeit würde zunehmen. Doch ist das wirklich so? Ein Blick auf die Situation im Landkreis Günzburg.