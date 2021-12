Autoverkauf in Jettingen-Scheppach eskaliert

Warum es an Heiligabend zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen ist und sich ein 20-Jähriger nun wegen Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung verantworten muss.

Ein 31-jähriger inserierte über das Internet sein Auto zum Verkauf. An Heiligabend zur Mittagszeit kamen vier Interessenten nach Jettingen-Scheppach in die Weberstraße zu einer Besichtigung. Ein 20 Jahre alter Mann war von dem Wagen so angetan, dass er einen 39-jährigen Mitbewerber beleidigte und Schläge androhte, falls er beabsichtige, das Fahrzeug ebenfalls zu erwerben. Nachdem der Verkäufer von diesem Vorfall erfuhr, weigerte sich dieser, den Wagen an den jüngeren Kaufinteressenten abzugeben. Dies hatte zur Folge, dass der Verkäufer von dem 20-Jährigen an der Jacke gepackt wurde und einen Schlag mit der Faust in den Brustbereich erhielt. Der Beschuldigte hat sich jetzt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung zu verantworten. (AZ)