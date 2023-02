B16-Umfahrung: Bauernverband sieht Existenz von Landwirten bedroht

Landwirte und der Kreisverband des BBV melden sich in Sachen B16-Umfahrung zu Wort. Warum die Landwirtschaft das Straßenbauprojekt in dieser Dimension ablehnt.

Das Thema B16 Ost wird nach wie vor sehr kontrovers diskutiert. Auf Einladung des Bauernverbandes trafen sich betroffene Landwirte aus den Gemeinden Waldstetten, Ellzee, Ichenhausen, Hochwang, Deubach, Kötz und Deffingen im Schützenheim in Hochwang.

Bereits in der Begrüßung machte der Kreisvorsitzende des Bauernverbandes Stephan Bissinger deutlich, dass die Landwirtschaft das Projekt in dieser Dimension ablehnt. Florian Wurzer von der Bezirksgeschäftsstelle Augsburg des Bayerischen Bauernverbandes informierte über den grundsätzlichen Verfahrensablauf bei solchen Infrastrukturprojekten. Für die anwesenden Landwirte und Grundeigentümer war es vor allem wichtig, zu erfahren, an welcher Stelle des Verfahrens sie die Betroffenheit für ihre Betriebe einbringen können und wie diese im Verfahrensverlauf berücksichtigt werden.

Fläche von 154 Fußballfeldern geht der Landwirtschaft verloren

In der Diskussion kam zutage, dass die geplante Trasse und der dazugehörige naturschutzfachliche Ausgleich die Existenzen mehrerer bäuerlicher Familienbetriebe entlang der Trasse bedrohen. Neben dem dauerhaften Verbrauch von 54 Hektar Fläche für die eigentliche Trasse werden den Betrieben weitere 56 Hektar für die Ausgleichsmaßnahmen entzogen. Dies entspricht in Summe der Fläche von unglaublichen 154 Fußballfeldern beziehungsweise drei durchschnittlichen landwirtschaftlichen Betrieben. Diese Fläche steht nicht mehr zur Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie zur Verfügung. Angesichts der aktuellen Diskussion um die weltweite Knappheit an Getreide und die Abhängigkeit von Energie aus dem Ausland sei ein derart verschwenderischer Umgang mit hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen und Wald nicht zu verantworten. Sollte die geplante ICE-Neubautrasse ebenfalls durch dieses Gebiet verlaufen, verschärft sich die Situation für die Betriebe vor Ort nochmals deutlich.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ingeborg Farion vom Brandfeldhof verwies auf die kürzlich veröffentlichte Studie des BUND, welche die klimaschädlichen Folgen des Projektes B16 Ost an die Öffentlichkeit gebracht hat. Michael Thierer aus Deubach forderte in seinem Redebeitrag, dass die Politik in Anbetracht der enormen negativen Auswirkungen für die Region die Planung einer Trasse in dieser Form nicht weiterverfolgen darf. (AZ)