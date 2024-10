Bald rollt der elfte Nikolauskonvoi nach Rumänien

Es sind nur noch wenige Wochen, dann startet der elfte Nikolauskonvoi nach Craiova in Rumänien. Dort verteilen die Ehrenamtlichen des Vereins Hinsehen und Helfen Weihnachtspäckchen, Überlebenspakete und Hilfsgüter an Kinder und Familien in einer der ärmsten Regionen im Süden Rumäniens. Abfahrt ist am 29. November, jetzt beginnt der Verein mit der Sammlung von Spenden, die an mehreren Sammelstellen im Landkreis Günzburg abgeholt werden. Auch der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb im Landkreis unterstützt wie schon in den vergangenen Jahren die Aktion.

Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb sammelt gut erhaltene und funktionierende Kinderwagen, Bobbycar, Trettraktoren, Tretroller, neuwertige Kuscheltiere, Fahrräder, Rollstühle, Rollatoren oder Gehhilfen. Gesammelt wird auf folgenden Wertstoffhöfen: Burtenbach, Günzburg, Ichenhausen, Jettingen-Scheppach, Krumbach, Leipheim, Offingen, Thannhausen, Ziemetshausen und dem AWZ Burgau. Die Sammlungen an den Wertstoffhöfen laufen bis zum 9. November. Die Spenden werden dann zu den Sammelstellen des Vereins gebracht.

Warme Kleidung und Hygieneartikel sind beliebte Geschenke

Jedes Jahr halten die Freiwilligen ihre Eindrücke und Erlebnisse auf ihren sozialen Kanälen fest. Neben den Bildern und Beschreibungen bleiben die Begegnungen mit den Menschen vor Ort und ihre Eindrücke von den Lebensbedingungen dort fest verankert. Der freiwillige Helfer Sebastian Kempfle aus Günzburg berichtet von seinem Besuch bei einer achtköpfigen Familie: „Sie alle leben in einer kleinen Hütte aus Lehmziegelsteinen mit genau einem Zimmer. Die Wäsche waschen sie bei Wind und Wetter im nahegelegenen Bach.“ Dementsprechend groß war die Freude bei Mutter und Kindern über die mitgebrachten Hilfsgüter, Lebensmittel und kleinen Geschenke. Andere Kinder und Jugendliche erhalten warme Kleidung oder ein Paar ordentliche Schuhe; auch Schreibwaren und Hygieneartikel sind beliebte Geschenke. Ältere, zum Teil alleinstehende Menschen werden mit Lebensmitteln oder medizinischen Hilfsgütern versorgt. So kommen durch den Einsatz der 35 Helferinnen und Helfer die Spenden genau dort an, wo sie gebraucht werden.

Ob Weihnachtspäckchen, Überlebenspakete oder Geldspenden, die ehrenamtlichen Nikoläuse hoffen in diesem Jahr auf viele Spenden, um den Menschen in Rumänien helfen zu können. Unter hinsehen-und-helfen.com/spenden finden Interessierte alle Informationen rund um Geldspenden. Welche Artikel in ein Überlebenspaket gehören und worüber sich Kinder im Weihnachtspäckchen freuen, steht unter hinsehen-und-helfen.com/nikolauskonvoi. Im Landkreis Günzburg können die Pakete bis 15. November bei folgenden Sammelstellen abgegeben werden: ASG Bauzentrum, Rudolf-Diesel-Straße 6, in Günzburg, Montag bis Freitag 7.30 bis 18 Uhr und Samstag 7.30 bis 12 Uhr; Roma KG, Ostpreußenstr. 9, Burgau, Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr; Faist Anlagenbau GmbH, Am Mühlberg 5, Niederraunau, Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr und Freitag 8 bis 13 Uhr. (AZ)