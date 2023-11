Bauarbeiten im Kreis Günzburg: Diese Straßen sind aktuell gesperrt

Die Kreisstraße an der Donaubrücke Leipheim und Teile der GZ 17 will das Staatliche Bauamt ausbessern. Wann damit begonnen wird und welche Bauarbeiten noch anstehen.

Die Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße GZ 4 und der Donaubrücke nördlich von Leipheim gehen in die nächste Phase. In den kommenden zwei Wochen werden Restarbeiten unter halbseitiger Sperrung ausgeführt. Aber auch an der Kreisstraße GZ17 wird kräftig gebaut. Zwischen Deutenbach und Wettenhausen sowie auf der Strecke zwischen Goldbach und Jettingen-Scheppach kommt es zu Einschränkungen.

Als in den Herbstferien die Donaubrücke bei Leipheim wegen der Bauarbeiten komplett gesperrt war, wurde in einem eng getakteten Zeitfenster die Asphaltdeckschicht bis zur Einfahrt Krautgartenstraße erneuert. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach mitteilte, wurde beim Ausbau der bestehenden Entwässerungsrinne auf der Brücke festgestellt, dass die darunterliegende Drainageschicht stark beschädigt ist. Um ein Eindringen von Regen- und Schmelzwasser in den Betonbrückenkörper zu vermeiden, muss diese Drainageschicht erneuert werden. Während der Arbeiten, die für die nächsten zwei Wochen veranschlagt sind, ist die Kreisstraße nur halbseitig befahrbar. Der Verkehr wird dann mittels Ampelschaltung geregelt. Außerhalb der Arbeitszeiten wird die Verkehrsführung zurückgebaut und die Ampel ausgeschaltet. In dieser Zeit könne die Brücke beidseitig befahren werden, teilt Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt Krumbach mit. Fußgänger und Radfahrer können wie bisher jederzeit die Brücke queren.

Vollsperrung an der Einmündung zum Kloster Wettenhausen

Die Straßenbauarbeiten zwischen Deubach und Wettenhausen liegen gut im Zeitplan, teilt das Staatliche Bauamt mit. Im Rahmen der aktuell stattfindenden Asphaltarbeiten wird auch die Fahrbahndecke in Wettenhausen bis einschließlich des Einmündungsbereichs der Kreisstraße GZ 15 im Bereich des Klosters erneuert. Die Zufahrt Richtung Hammerstetten und zum Gymnasium ist vorübergehend nicht möglich.

Für die Arbeiten an der Asphaltdeckschicht innerorts muss der Streckenabschnitt vom aktuellen Bauende der Kreisstraße bis zum Kloster Wettenhausen im Zeitraum von Montag, 13. November bis Dienstag, 21. November voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Hammerstetten, Limbach, Unterknöringen und Kleinbeuren. Während der Vollsperrung ist der nördliche Ortsteil und das Gymnasium Wettenhausen nur aus nördlicher Richtung über Hammerstetten erreichbar. Schulbusse fahren ebenso über Hammerstetten. Der übrige Ort bleibt von Osten über die Staatsstraße erreichbar. Direkt von der Sperrung betroffene Anlieger in der Dossenbergerstraße, Von-Rehlingen-Straße und im St. Augustinus-Weg werden mittels Postwurfsendungen informiert, an welchen Tagen es zu Einschränkungen der Zufahrtsmöglichkeiten kommt.

Bauarbeiten zwischen Goldbach und Jettingen-Scheppach

In der kommenden Woche werden Fahrbahnschäden auf der Kreisstraße GZ 17 westlich von Jettingen-Scheppach behoben. Die Kreisstraße muss dafür voll gesperrt werden. Die aktuell angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Schadstellen könne dafür nach den Sanierungsarbeiten wieder aufgehoben werden. Da dieser Streckenabschnitt in einigen Jahren von Grund auf erneuert werden soll, werden jetzt lediglich Reparaturarbeiten an der Asphaltdeckschicht durchgeführt, um die Strecke bis dahin instand zu setzen, lässt das Bauamt verlauten. Hierfür wird im Zuge der anstehenden Asphaltarbeiten in Wettenhausen auch auf der Kreisstraße westlich von Jettingen-Scheppach auf einer Länge von rund 500 Metern die Asphaltdeckschicht abgefräst und erneuert. Dies bedingt eine voraussichtlich einwöchige Vollsperrung von Montag, 13. November bis Freitag, 17. November. In dieser Zeit ist der Streckenabschnitt vom Kreisverkehr westlich von Jettingen bis zur Einmündung der Brementalstraße voll gesperrt. Die Umleitung wird in beiden Richtungen südlich über Schönenberg und Ettenbeuren ausgeschildert. (AZ)

