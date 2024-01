Bauernprotest im Kreis Günzburg: Kilometerlange Staus auf B16 und A8

Hunderte Traktoren blockieren heute die Straßen im Kreis Günzburg. Wer auf B16 unterwegs ist und nach Günzburg kommen will, muss Geduld aufbringen.

Wer heute Morgen versucht, mit dem Auto nach Günzburg zu kommen, benötigt starke Nerven. Seit etwa sieben Uhr sorgen Traktoren für Straßenbehinderungen im gesamten Kreisgebiet. Besonders betroffen ist die Bundesstraße sowie die A8 bei Leipheim.

Der ein oder andere ist am Montagmorgen nur über Schleichwege zu seinem Arbeitsplatz gekommen – und dennoch mit erheblicher Verspätung. Die Landwirte in der Region beteiligen sich am bundesweiten Protesttag. Zwar wurde in Günzburg bereits mit rund 900 Traktoren eindrucksvoll am vergangenen Donnerstag gegen die geplanten Streichungen beim Agrardiesel demonstriert, doch damit ist für die Bauern nicht genug.

Es staut sich im Kreisverkehr an der A8 bei Leipheim. Foto: Sebastian Mayr

B300 und B16 im Kreis Günzburg am Montag mit Traktoren blockiert

Schon in den frühen Morgenstunden blockieren landwirtschaftliche Fahrzeuge die Straßen und Zufahrten zur Autobahn. Etwa auf der B300 zwischen Krumbach und Thannhausen kommt es zu Beeinträchtigungen, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilt. Ebenso sind zur Hauptverkehrszeit in der Früh die A8-Anschlussstellen Jettingen/Scheppach und Leipheim blockiert. Wer nach Günzburg möchte, steht spätestens ab dem Legoland im Stau und kommt gegen neun Uhr immer noch nicht vom Fleck. Einige Verkehrsteilnehmer fahren bereits bei Leipheim von der A8 und nehmen die Südumfahrung – diese ist zumindest gegen 9.30 Uhr frei.

8.20 Uhr in Leipheim: Eine Schülergruppe und andere Fahrgäste gehen zu Fuß nach Oberfahlheim, sie brauchen mindestens eine Stunde und 15 Minuten. Ihr Bus steht im Stau im Kreisverkehr, sie haben ihn schon um mehrere hundert Meter abgehängt.

Polizei in Kempten meldet viele nicht angemeldete Versammlungen

Auf der gesamten B16 kommt es zu Behinderungen durch die Traktoren, bestätigt die Polizei. Gegen zehn Uhr entspannt sich die Verkehrslage etwas. Doch die Polizei rechnet den gesamten Tag mit erheblichen Beeinträchtigungen, wie sie am Vormittag mitteilt. Nach aktuellem Stand verzeichnen die Beamten im Präsidiumsbereich eine Vielzahl von nicht angemeldeten Versammlungen. Die Polizei nimmt hier Kontakt mit den Teilnehmern auf und führt Kooperationsgespräche. "In den meisten Fällen ist hier Kooperationsbereitschaft der Versammlungsleiter festzustellen", so die Pressestelle in Kempten. "Vereinzelt sind Protestteilnehmer unkooperativ. Hier schreitet die Polizei konsequent ein und leitet Ermittlungsverfahren gegen die betroffenen Personen ein. Vereinzelt kam es hier zu Problemen."

Landwirte mit Traktoren, in Privatautos, die mit Gelbwesten oder Flatterbändern gekennzeichnet sind und auch Speditionen verstopften mit extremen Schleichfahrten Straßen und Kreuzungen in Krumbach. Immerhin, einen Rettungswagen ließen sie durch. Foto: Annegret Döring

Die Polizei appelliert an alle Personen, die sich an den Protesten beteiligen, mit den Sicherheitsbehörden und der Polizei zu kooperieren, um einen störungsfreien Versammlungsablauf zu gewährleisten und die Beeinträchtigungen von Unbeteiligten zu minimieren. (mit AZ)