Bayerischer "Bäcker-Oscar" geht an Bäckereien Hurler und Weindl

In München wurde der Staatsehrenpreis für die 20 besten Handwerksbäckereien in Bayern verliehen. Darunter: Bäcker Hurler aus Leinheim und Bäcker Weindl aus Kötz.

Backen ist ein Handwerk, das neben Wissen und Kompetenz auch Herz und Gespür erfordert. Die 20 bayerischen Bäckereien hat Ernährungsministerin Michaela Kaniber ( CSU) nun mit dem Staatsehrenpreis des Bäckerhandwerks 2023 ausgezeichnet. Gemeinsam mit Landesinnungsmeister Heinrich Traublinger überreichte die Ministerin im Max-Joseph-Saal der Residenz an die Preisträger Medaillen und Urkunden. Zwei davon gingen in den Landkreis Günzburg – an Jörg und Anna Hurler aus Leinheim sowie Günther und Marion Weindl aus Kötz.

Staatsministerin Michaela Kaniber, Jörg Hurler, Anna Hurler und Heinrich Traublinger jun. bei der Urkundenübergabe in München (von links). Foto: Hauke Seyfarth/StMELF

"Dieser Preis ist eine besondere Auszeichnung, sozusagen der Bayerische Oscar der Bäcker. Wir ehren damit die Besten der Besten unter den bayerischen Handwerksbäckereien. Wir sind stolz auf Sie und freuen uns mit Ihnen", sagte Kaniber im Rahmen der Feierlichkeiten. Und weiter: "Mit großer Handwerkskunst veredeln Sie bayerische Rohstoffe zu Spitzenprodukten. Der Staatsehrenpreis ist eine Art Ritterschlag! Sie sind Vorbilder für alle Bäckermeisterinnen und -meister im Freistaat."

Staatsministerin Michaela Kaniber, Günther Weindl, Marion Weindl und Heinrich Traublinger jun. bei der Preisverleihung (von links). Foto: Hauke Seyfarth/StMELF

Der Bayerische Staatsehrenpreis ist zum 23. Mal vergeben worden. Für den Wettbewerb hatten sich dieses Mal mehr als 89 Betriebe aus 40 bayerischen Innungen qualifiziert. Grundlage für die Teilnahme am Wettbewerb sind brillante Ergebnisse bei den jährlichen Brotprüfungen des Landesinnungsverbands. Die Bewerber müssen über die vergangenen fünf Jahre hinweg jährlich mindestens fünf verschiedene Brote zur Prüfung erfolgreich eingereicht haben.

Hurler und Weindl sind auch bundesweit vorne mit dabei

Nicht nur zu den 20 besten Bäckereien in Bayern zählen Hurler und Weindl. 2023 wurde ihnen auch erstmals der Bundesehrenpreis des Deutschen Bäckerhandwerks verliehen.

Das bayerische Bäckerhandwerk nimmt nicht nur im Freistaat eine herausragende Stellung ein: Von den knapp 10.000 handwerklichen Betrieben in ganz Deutschland befinden sich mehr als 2100 Bäckereien im Freistaat. Mit einem Jahresumsatz von rund vier Milliarden Euro zählen die Bäcker in Bayern zu den wichtigsten Handwerksbranchen. (AZ)