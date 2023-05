Bessere Stimmung in der regionalen Wirtschaft, doch Investitionen bleiben aus

Plus Die Konjunkturumfrage der IHK zeigt positive Veränderungen, die Stimmung stabilisiert sich. Doch die Wirtschaft im Landkreis Günzburg steht noch immer vor Risiken.

Für die Günzburger Wirtschaft geht es wieder aufwärts – zumindest, was die Stimmung der Unternehmen betrifft. Das beweisen die Ergebnisse der jüngsten Konjunkturumfrage für das Frühjahr 2023 der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben. Diese fasst die wirtschaftliche Situation im Landkreis zusammen und zeigt: Die Unternehmen blicken wieder optimistischer in die Zukunft. Doch die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen drohen diese Aussicht zu trüben. Die Investitionsbereitschaft ist noch immer gering, und strukturelle Probleme erschweren den Aufschwung nach drei Krisenjahren.

Dreimal im Jahr befragt die IHK knapp 800 Unternehmen aus Schwaben zu ihrer gegenwärtigen Geschäftslage sowie deren Erwartungen an die nähere Zukunft. Teilgenommen haben im Zeitraum zwischen dem 17. und dem 27. April 50 Unternehmen aus verschiedenen Branchen aus Günzburg. Zudem wurden die Herausforderungen der Unternehmen abgefragt – und welche Forderungen sie nun an die Politik stellen.