Bis zu 70 Geflüchtete pro Woche: Es wird eng im Landkreis Günzburg

Plus Auch der Landkreis Günzburg muss künftig mehr ukrainische Flüchtlinge aufnehmen. Die vorhandenen Unterkünfte werden knapp – zusätzlich häufen sich die Asylanträge.

Es sind Zahlen, mit denen noch vor einem Jahr keiner gerechnet hätte. Bis zu 70 Flüchtlinge aus der Ukraine und Asylbewerberinnen und -bewerber könnten künftig pro Woche in den Landkreis Günzburg kommen. Wo die Menschen schlafen sollen, ist nicht die einzige Frage, die sich die Kommunen stellen.