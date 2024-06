"Brot-Streik" geht weiter: Jetzt wird im Günzburger Lieken-Werk gestreikt

Zwei Streiks in einer Woche im Kreis Günzburg, ein weiterer in Weißenhorn: Der Brotindustrie reicht es. Jetzt legen auch Lieken-Mitarbeiter die Arbeit nieder.

Die schlechte Stimmung in der Brotindustrie hält an, die Unzufriedenheit beim Lohn wächst – in ganz Bayern. Deshalb kommt es landesweit zu Warnstreiks in der Backindustrie. Betroffen davon ist auch die Region: Erst am Montag haben rund 30 Beschäftigte von WBack in Leipheim ihre Arbeit niedergelegt, am Dienstag dann bei Jaus Bakery in Weißenhorn im benachbarten Kreis Neu-Ulm, jetzt soll am Donnerstag im Lieken-Werk in Günzburg gestreikt werden. Rund 20 Beschäftigte werden ihre Arbeit niederlegen, so die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Bayern. "Dann steht die Produktion still – keine Brote und keine Brötchen laufen mehr vom Band. Und das für viele Stunden: Der Warnstreik geht über eine komplette Produktionsschicht", sagt der Landesbezirkssekretär der NGG Bayern, Sebastian Wiedemann. Lieken produziert nach Angaben der Gewerkschaft unter anderem für die Fastfood-Kette McDonald's. Aus Günzburg kommen die Brötchen für die Burger.

Auch Angestellte in der bayerischen Brotindustrie wollen mehr Lohn

Hinter dem Warnstreik steckt ein Tarifstreit: Die NGG fordert für die landesweit rund 1000 Beschäftigten der bayerischen Brotindustrie zehn Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben in der ersten Verhandlungsrunde nach Angaben der NGG "aber nur ein Lohn-Plus von 5,5 Prozent" angeboten, für untere Lohngruppen soll es im Herbst dann noch einen Nachschlag von 0,7 Prozent geben. "Damit lassen sich die gestiegenen Lebenshaltungskosten der Beschäftigten nicht auffangen: Miete, Energie und vor allem auch Lebensmittel – überall haben die Preise enorm angezogen“, so Wiedemann. Außerdem rangierten die Beschäftigten der bayerischen Brotindustrie – verglichen mit den Branchenlöhnen in Hessen, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen – "quasi im Lohn-Keller".

Der Warnstreik im Lieken-Werk findet am Donnerstag, 13. Juni, von sechs bis acht Uhr morgens vor dem Werk in der Max-Planck-Straße 9 in Günzburg statt. (AZ, sohu)