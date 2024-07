Bürgermeisterseminar des Bayerischen Gemeindetages in Leutkirch

Das Bürgermeisterseminar des Bayerischen Gemeindetages Kreisverband Günzburg fand in Leutkirch statt. Bürgermeister aus dem Landkreis Günzburg trafen sich, um aktuelle und wichtige Themen zu diskutieren und sich auszutauschen.

Der erste Seminartag stand ganz im Zeichen der Trinkwasserversorgung und der Bedürfnisse der Jugend. Fachvorträge und Diskussionen halfen den Teilnehmern, sich über die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen zu informieren und gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders die Bedürfnisse der Jugend wurden intensiv besprochen, um sicherzustellen, dass die Kommunen auch in Zukunft attraktiv und lebenswert für junge Menschen bleiben.

Bürgermeisterseminar: Austausch über Erfahrungen aus der Flutkatastrophe

Am zweiten Seminartag widmete sich das Gremium vollständig dem Thema Hochwasser. Die Teilnehmer nutzten den gesamten Tag, um die Erfahrungen und Lehren aus der vergangenen Jahrhundertflut aufzuarbeiten. Ziel war es, in Zusammenarbeit mit Vertretern des Wasserwirtschaftsamtes gemeinsame Maßnahmen weiter voranzutreiben und neue Maßnahmen zu erarbeiten, um für zukünftige Hochwasserereignisse besser gerüstet zu sein. Vorsitzender Tobias Bühler betonte die Bedeutung des Seminars: „Dieses Seminar fordert neben den fachlichen Themen vor allem auch den Austausch unter den Bürgermeistern. Dies ist auch in der heutigen Zeit sehr wichtig.“ Das Bürgermeisterseminar habe gezeigt, wie wichtig die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Kommunen ist, so Bühler. Durch die gemeinsame Arbeit und den gegenseitigen Austausch können die Bürgermeister und damit die Gemeinden ihre Herausforderungen besser meistern und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig verbessern.