In welchen Fällen bei Corona-Infizierten Zwangsmaßnahmen ergriffen werden

Plus Einzelne geistig verwirrte Patienten der Fachklinik Ichenhausen wurden wegen Corona in ihren Zimmern eingeschlossen. Doch dafür gibt es rechtliche Hürden. Ein Überblick.

Seit einem guten halben Jahr beobachtet die ständige Vertreterin des Günzburger Amtsgerichtsdirektors, dass im Zusammenhang mit Corona-Erkrankungen Zwangsmaßnahmen zugenommen hätten. Es seien insgesamt nur wenige Fälle, aber es gebe sie, erklärt Iris Gross, die sich im Gericht auch um Betreuungsangelegenheiten kümmert. Es gehe beispielsweise um Menschen, die als Corona-Patient in einer Klinik sind und sich der angeordneten Isolation entziehen wollten.