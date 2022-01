Landkreis Günzburg

vor 19 Min.

Dafür nutzt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Günzburg die höheren Gebühren

In Wertstoffhöfe und Containerstationen im Landkreis Günzburg wird investiert.

Plus Durch die Erhöhung der Müllgebühren kann erstmals nach Jahren wieder ein ausgeglichener Haushalt im Kreis Günzburg erreicht werden. Wofür das Geld verwendet wird.

Von Walter Kaiser

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Günzburg ist ein Millionenbetrieb. Rund 16,2 Millionen Euro werden in diesem Jahr für den laufenden Betrieb ausgegeben, knapp fünf Millionen Euro sollen investiert werden – vor allem in den Bau des neuen Wertstoffzentrums bei Unterknöringen sowie in die Rekultivierung alter Mülldeponien. Die Mitglieder des Werkausschusses und des Kreisausschusses haben dem Kreistag bei ihrer gemeinsamen Sitzung einstimmig empfohlen, den Haushalt 2022 des Abfallwirtschaftsbetriebes wie vorgelegt zu beschließen.

