Das ist beim Tag der offenen Moschee im Landkreis alles geboten

Auch im Landkreis Günzburg öffnen am 3. Oktober wieder islamische Gemeinden zum „Tag der offenen Moschee“ ihre Pforten. Diese Tradition gibt es nun schon seit vielen Jahren. Im Mittelpunkt stehen auch in diesem Jahr wieder Begegnung und Kennenlernen.

Dieser Tag der offenen Moschee findet wie jedes Jahr im Rahmen der deutschlandweit stattfindenden

interkulturellen Woche Ende September/Anfang Oktober statt. Diese steht unter dem Motto „Neue Räume“. Das

Gesamtprogramm ist auf der Homepage des Landkreises zu finden.

Das ist beim Tag der offenen Moschee im Kreis Günzburg geboten

Von Führungen über Vorträge bis zur türkischen Küche gibt es beim Tag der offenen Moschee ein buntes Programm. Neben den Gebetsräumen können Interessierte auch Räume für soziale Aktivitäten besichtigen. Zudem kann das Mittagsgebet um etwa 13.20 Uhr miterlebt werden. Während der Führungen wird über Themen wie das Gemeinschaftsleben der Muslime in Deutschland, über seelsorgerische Angebote, aber auch über Jugend und den Islam im Allgemeinen gesprochen. Bei gutem Wetter sind auch Veranstaltungen im Freien geplant.

Geöffnet hat an diesem Tag von 10 bis 19 Uhr die Islamische Gemeinde in Krumbach (Nordstraße 1a). Ebenso erwartet die Besucherinnen und Besucher von 12 bis 16 Uhr ein vielfältiges Angebot beim Kultur- und Bildungsverein in Günzburg (Webergasse 23-27). Bei freiem Eintritt und bekannter türkischer Gastfreundschaft werden kostenloser Tee, türkisches Gebäck sowie weitere orientalische Köstlichkeiten angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Der Tag der offenen Moschee ist auch heuer wieder ein Tag des Miteinanders und Kennenlernens“, sagt der Landkreisintegrationsbeauftragte Meinrad Gackowski. „Er bietet die Möglichkeit, durch die Angebote im Landkreis die Vielfalt muslimischen Lebens kennenzulernen. Ferner soll es darum gehen, ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen sowie auch in Kontakt zu bleiben und gemäß dem diesjährigen Motto der Interkulturellen Woche ,Neue Räume‘ kennenzulernen.“

In Günzburg werden orientalische Köstlichkeiten gereicht

Bereits am Sonntag, 29. September, öffnet die Islamische Gemeinde in Günzburg ihre Türen. Bei orientalischen Köstlichkeiten sowie Tee, Kaffee und Gebäck bieten sich viele Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Gemeinde bietet auch regelmäßige Führungen an. Bei schönem Wetter gibt es türkische Grillspezialitäten im Innenhof der Gemeinderäumlichkeiten.

In Deutschland leben mehr als Millionen Muslime, auch im Landkreis Günzburg sind viele heimisch geworden. In den 1960er Jahren kamen die meisten von ihnen beziehungsweise ihre Eltern und Großeltern, überwiegend aus der Türkei oder Nordafrika, im Zuge

der Arbeitsmigration nach Deutschland. Sie gründeten Vereine und Islamische Gemeinden, um ihre Religion, ihre Kultur und Tradition auszuüben. Mittlerweile sind sie in Deutschland heimisch geworden und leisten ihren vielfältigen gesellschaftlichen Beitrag für das Gemeinwohl.



Der Tag der offenen Moschee in Deutschland ist ein seit 1997 bestehender, jährlich fest terminierter Veranstaltungstag, der am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit stattfindet. Das Datum wurde nach Angaben des Zentralrats der Muslime in Deutschland bewusst gewählt, um das Ziel einer religionsübergreifenden Verständigung zu verdeutlichen. Zudem soll das Selbstverständnis der Muslime, Teil des 1990 wiedervereinigten deutschen Staates zu sein, und die Verbundenheit mit allen nicht-muslimischen Bewohnern Deutschlands zum Ausdruck gebracht werden. In ganz Deutschland öffnen etwa 1.000 Gemeinden verschiedener

Verbände ihre Tore für über 100.000 Besucher. (AZ)