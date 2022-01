Landkreis Günzburg

Der Kreis Günzburg wächst – doch manche Orte werden Einwohner verlieren

Immer mehr Menschen ziehen in den Landkreis Günzburg. Laut der neuesten Bevölkerungsvorausberechnung setzt sich dieser Trend in den nächsten Jahren fort.

Plus In den nächsten knapp 20 Jahren werden im Kreis Günzburg voraussichtlich fünf Prozent mehr Menschen wohnen. Doch das gilt nicht für alle Kommunen.

Von Michael Lindner

Immer mehr Menschen leben im Landkreis Günzburg – dieser Trend ist seit vielen Jahren zu beobachten. Und er wird in den nächsten beiden Jahrzehnten anhalten, das ist das Ergebnis der Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2040. Doch in den einzelnen 34 Kommunen im Kreis gibt es große Unterschiede, in manchen Orten wird in den nächsten Jahren sogar ein Bevölkerungsrückgang vorhergesagt.

