Der Wunsch nach Kinderbetreuung im Landkreis Günzburg steigt

Plus Die Nachfrage der Eltern im Kreis Günzburg nach Betreuungsplätzen wächst ebenso wie die Sorge, dabei leer auszugehen. Wie die Ergebnisse einer Online-Umfrage ausfallen.

Von Jörg Sigmund

Der Wunsch der Eltern nach einer Betreuung für ihre Kinder wächst. Gleichzeitig nimmt auch die Sorge zu, in Zukunft keinen Betreuungsplatz zu finden. Dies ist das Fazit einer Befragung, die die Fachstelle für Jugendhilfe- und Bildungsplanung im Landkreis Günzburg online durchführte. 2172 Erziehungsberechtigte beantworteten den Fragebogen für insgesamt 3350 Kinder im Alter bis einschließlich zehn Jahren. Anja Ebermayer stellte die Ergebnisse nun in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vor.

Bereits bei Kindern unter einem Jahr besteht demnach ein deutlicher Bedarf zur Betreuung außerhalb der Familie. 40,5 Prozent gaben an, dass sie sich ab September 2023 ein Angebot erhoffen. Sogar knapp 70 Prozent der Eltern wünschen sich, dass ihre Buben und Mädchen im Alter bis zu sechs Jahren betreut werden. Bei Grundschulkindern liegt die Zahl bei rund 60 Prozent. Am häufigsten genannt werden dabei die Mittagsbetreuung und der Hort. Als Grund gibt fast die Hälfte der Eltern die eigene Berufstätigkeit an. Rund 40 Prozent der Befragten sagen aber auch, dass die Kinder dabei eine gemeinsame Zeit verbringen und so Kontakte untereinander gefördert werden können. Die Betreuung von Montag bis Freitag wird hauptsächlich zwischen 7.30 und 16 Uhr benötigt. Erziehungsberechtigte, die sich dagegen aussprechen, erklärten, dass ihre Kinder in der Familie oder von Freunden betreut würden. Grundsätzlich, so Anja Ebermayer, seien die meisten Eltern bereit, für die Kinderbetreuung zu zahlen. Die Mehrheit der Befragten (695) würden bis zu 100 Euro im Monat akzeptieren, immerhin 571 bis zu 200 Euro ausgeben.

