Landkreis Günzburg

vor 2 Min.

Deutschlands Bester am Schulklavier kommt aus dem Kreis Günzburg

Plus Der junge Pianist Elias Smalko gewinnt den Bundeswettbewerb Schulpraktisches Klavierspiel. Wie der Burgauer die Jury überzeugte und wie Musikunterricht sein soll.

Von Ralf Gengnagel

Ob sie gehört, gespielt oder selbst gesungen wird: Musik ist mehr als nur bloße Unterhaltung. Sie bringt in Menschen etwas ins Schwingen, das manchmal verborgen liegt. Kinder sind besonders empfänglich dafür und reagieren schon ganz jung mit Enthusiasmus und Freude auf die Klänge im Musikunterricht. Damit seine zukünftigen Schüler Musik erleben und fühlen werden, wird für den Student und angehenden Musiklehrer Elias Smalko aus Burgau Inspiration und Spontaneität der Kern guten Musikunterrichtes sein. Eine besondere Rolle spielen dabei die Fertigkeiten am Klavier. Was mit und ohne Noten an dem Instrument möglich ist, stellte Smalko beim Bundeswettbewerb "Schulpraktisches Klavierspiel" in Weimar unter Beweis. Der Student der Hochschule für Musik in Würzburg überzeugte als Bester in allen Kategorien und wurde als Gesamtsieger gekürt.

Aus dem Stegreif auf dem Klavier improvisieren, Musikwünsche von Schülern aus dem Gedächtnis nachspielen können oder flüssig und fehlerfrei vom Notenblatt spielen können. All das ist das wesentliche Handwerkszeug für den Musikunterricht. Um diese Fähigkeiten zu vermitteln, gibt es an den Musikhochschulen das Fach Schulpraktisches Klavierspiel. "Schupra ist das täglich Brot eines jeden Musiklehrers, weil es einfach viele Chancen bietet und der Lehrer das Zeug dazu hat, spontan zu reagieren. Das macht den Musikunterricht spannend und flexibel", sagt Smalko. Die Bedeutsamkeit dieser Fähigkeiten unterstreicht alle zwei Jahre der Bundeswettbewerb Schulpraktisches Klavierspiel, an dem der 22-jährige aus Burgau als einer von 18 angehenden Musiklehrern und Lehrerinnen aus zwölf deutschen Musikhochschulen teilnahm und sich als Gesamtsieger durchsetzte.

