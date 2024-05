Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

Die Kunst hinter der Blütenpracht: Was steckt hinter der Arbeit in der Floristik?

Plus Blumen sind ein fester Bestandteil festlicher Anlässe – egal, ob Hochzeit, Valentins- oder Muttertag. Welche Arbeit dahintersteckt, wissen Floristen des Landkreises.

Von Celine Theiss

Zum Muttertag und zum Valentinstag werden so viele Blumen verschenkt wie sonst im ganzen Jahr nicht. Für die Blumenläden im Landkreis Günzburg bedeutet das in den Tagen und Wochen davor viel Arbeit und hohes Kundenaufkommen in ihren Geschäftsräumen. Doch bundesweit verschwinden immer mehr Läden von der Bildfläche. Das Handwerk der Floristik hat ebenso mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen wie viele andere Ausbildungsberufe. Die Floristinnen und Floristen der Region blicken unterschiedlich auf die Lage ihres Handwerks.

Für Brigitte Heisch ist es ihr Traumberuf. "Letztens war ein kleines Mädchen im Laden und hat mich gefragt, ob mir der Beruf Spaß macht. Aber natürlich, sonst würde ich das nicht schon so lange machen", erzählt die 55-Jährige, die mit 16 Jahren eine Ausbildung zur Floristin absolviert hat. Seit einigen Jahren betreibt die Floristikmeisterin den Blütenzauber in Krumbach. Über die Jahrzehnte hätte sich wenig an der Arbeit an sich verändert, die Blumen hingegen schon. Heute würden Trends die Floristikbranche mehr bestimmen, als es vor einigen Jahren der Fall war. "Nelken waren früher etwa Friedhofsblumen, das ist heute nicht mehr so", erklärt sie.

