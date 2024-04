Diese Günzburgerin hat Markus Söders "Mega-Osterei" gewonnen

Alexandra Rentsch, CSU-Mitglied aus Günzburg, hat das Schoko-Osterei mit Söder-Porträt gewonnen. Doch bekommen wird sie es erst im Mai – dafür persönlich überreicht.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat am Osterwochenende mit einem skurrilen Video von sich reden gemacht. In einer 35-sekündigen Sequenz, die er am auf Instagram, Facebook und X (früher Twitter) veröffentlichte, pries er ein überdimensionales Schokoladen-Osterei an, das sein eigenes Gesicht trug.

"Hi, es ist Ostern. Ich habe zu Ostern keinen Pullover gefunden, aber dafür ein Super-Osterei, ein Mega-Osterei aus Schokolade. Es duftet herrlich", sagte der CSU-Chef, der sich zu Weihnachten gerne im Rentier-Pullover zeigt. "Was ganz besonders erfolgreich ist: Es hat eine ganz interessante Bemalung bekommen", sagte Söder, drehte das Ei um und zeigte, dass er selbst darauf im Porträt zu sehen ist, mit dem Schriftzug "Frohe Ostern" darunter.

Wer wollte, konnte kommentieren und somit bei der Verlosung des XXL-Eis teilnehmen. Gewonnen hat dieses besondere Exemplar eine Frau aus Günzburg. Das hat Markus Söder selbst am Montagabend in der Talkshow "Maischberger" auf Nachfrage von Sandra Maischberger verkündet. Die glückliche und stolze Gewinnerin ist sogar CSU-Mitglied. Zufall?

Die Gewinnerin des Söder-Ostereis ist in der CSU in Günzburg

Alexandra Rentsch ist Beisitzerin im Vorstand des Ortsverbands der CSU Günzburg. Dass gerade sie das Ei gewonnen habe, sei ein schöner Zufall gewesen, meint Rentsch auf Nachfrage unserer Redaktion. Söder folge nur wenigen Leuten auf Instagram, unter anderem ihr. Sie habe sich besonders angestrengt bei der "Bewerbung" um das Ei in den Kommentaren. Persönlich kennengelernt haben sich die beiden auch schon. Beim politischen Abend anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr im Festzelt in Hochwang vor rund einem Jahr habe sie am Tisch mit dem Ministerpräsidenten gesessen: "Wir haben gemeinsam Brotzeit gemacht."

Bis zum Morgen des Ostermontags bekam Söders Beitrag allein auf Instagram mehr als 3000 Kommentare – einige davon klangen recht ungläubig, andere belustigend. "Warum tust du so was, Markus?", schrieb jemand. Der Komiker und "heute-show"-Reporter Fabian Köster kommentierte: "Ich würde es gerne haben, aber mein Körper wehrt sich, 'ich hätte gern das Ei vom Söder' zu schreiben." Rentsch hingegen äußerte ernsthaftes Interesse und kommentierte: "Ich hätte das Ei sehr gern, da ich mich im Wahlkampf so sehr für dich eingesetzt habe!" Sie sei Krankenschwester und nach dem Frühdienst immer gleich weiter zu den Infoständen, habe Vorbereitungen getroffen und sei im Wahlkampf sehr aktiv gewesen, erzählt die CSU-Politikerin. Neben ihrem Kommentar waren "wohl sonst nicht sehr geistreiche Antworten" dabei.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält auf diesem Screenshot aus einem Video ein Osterei, das sein Gesicht trägt. Foto: Markus Söder/Instagram/dpa

In der vergangenen Woche habe sie dann erfahren, dass sie gewonnen habe. "Die CSU hat mich angeschrieben, ich dachte erst, das ist ein Fake." Doch dann wurde sie sogar vom Mitarbeiter Söders angerufen, um zu besprechen, wie die "Übergabe" laufen soll. Bekommen wird die Günzburgerin das Ei erst Mitte Mai, dafür dann vielleicht persönlich vom Ministerpräsidenten. Am 12. Mai wird Markus Söder zum politischen Frühschoppen im Rahmen des Frühlingsfests in Wasserburg kommen, mit seinem Mega-Osterei im Gepäck. (mit dpa)