Ein sicherer Start in die Motorradsaison: Polizei kündigt Kontrollen an

Mehr als jeder zweite Motorradfahrer verursacht seinen Unfall selbst: Zum Start der Motorradsaison hat die Polizei Hinweise und will präventiv vorgehen.

Ungefähr ein halbes Jahr ist es her seit der Landkreis durch zwei Motorradunfälle schwer erschüttert wurde. Innerhalb von weniger als 24 Stunden ereigneten sich diese tragischen Unfälle auf der Staatstraße 2025 und das nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Eine 17-jährige Motorradfahrerin und ein 18-jähriger Motorradfahrer verstarben beide an der Unfallstelle.

Insgesamt zehn tödlich verunglückte Motorradfahrer, verzeichnete das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West im vergangenen Jahr. Dennoch sei seit Gründung der Kontrollgruppe Motorrad zum ersten Mal die Zahl der Motorradunfälle von 498 im Vorjahr auf 478 in der Saison 2023 gesunken. Ebenso ist die Zahl verletzter Fahrerinnen und Fahrer mit 449 im Jahr 2022 und 413 im Jahr 2023 weniger geworden. Dennoch: Bei gutem Wetter und Sonnenschein zieht es viele wieder raus aufs Motorrad – die Polizei warnt vor Übermut.

Die Motorradunfallzahlen sind in Schwaben Süd/West gesunken

Hauptunfallursachen bei Motorradunfällen sind – so die Polizei – eine nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit, Kurvenschneiden sowie Fehler beim Überholen. Damit würde mehr als jeder zweite Motorradfahrer seinen Unfall selbst verursachen. Laut Polizeipräsidium können Unfälle durch verschiedene Präventionsmaßnahmen verhindert werden, deswegen führe man schon seit mehreren Jahren zielgerichtete Motorradkontrollen durch. Diese fänden einerseits auf den beliebten Motorradausflugsstrecken, andererseits im Rahmen der täglichen Streifenfahrten außerhalb der typischen Ausflugszeiten und -örtlichkeiten statt.

Dabei kontrolliert die sogenannte Kontrollgruppe Motorrad Kraftradfahrer auf Verhaltensverstöße und technische Manipulationen an ihrem Fahrzeug. So wäre diese Einheit der Polizei zum Beispiel mit zivilen Krafträdern unterwegs gewesen, um mit einer speziellen Video- und Messtechnik eine Geschwindigkeitskontrolle durchzuführen. 96 Geschwindigkeitsverstöße seien so im vergangenen Jahr festgestellt worden. Darüber hinaus verzeichnete die Polizei wesentlich mehr Verstöße technischer Art im Vergleich zum Vorjahr.

Die Schwerpunktkontrollen werden wieder aufgenommen

Da mit den höheren Temperaturen spätestens ab April die Motorradsaison beginnt, werden nun auch wieder Schwerpunktkontrollen durch die Motorradkontrollgruppe durchgeführt. Motorradfahrer sollten sich bewusst machen, dass die Wahrscheinlichkeit bei einem Verkehrsunfall verletzt zu werden als motorisierter Zweiradfahrer vier Mal größer ist als bei einem Fahrzeuginsassen. Deshalb empfiehlt die Polizei den Fahrern des motorisierten Zweirades zu Beginn der Saison ein Fahrsicherheitstraining zu machen oder zumindest den Fahrstil an die nach dem Winter fehlende Fahrroutine anzupassen.

Jedoch weist die Polizei darauf hin, dass auch alle anderen Verkehrsteilnehmer zu einem sicheren Saisonbeginn beitragen können. Da sich andere Verkehrsteilnehmer erst wieder an die Anwesenheit von Zweiradfahrern gewöhnen müssten, sollten diese besonders auf die Kraftradfahrer achten. Insbesondere wegen ihrer schmalen Silhouette und ihrer Geschwindigkeit würden Motorradfahrer leicht übersehen oder falsch eingeschätzt werden. (AZ)