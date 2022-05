Landkreis Günzburg

13:00 Uhr

Einzige Commerzbank im Landkreis geschlossen: Hier gibt's noch Bargeld

Plus Seit Kurzem ist der Schriftzug an der Günzburger Commerzbank abmontiert, die Filiale für immer geschlossen. Für persönliche Beratungen müssen Kunden nach Ulm fahren.

Von Sophia Huber

Die Frau, die am Mittwochnachmittag vor der ehemaligen Commerzbank-Filiale in der Augsburger Straße steht, packt ihren Geldbeutel, den sie bereits aus ihrer Handtasche geholt hatte, frustriert wieder ein. Sie schüttelt mit dem Kopf und geht weiter in Richtung Günzburger Marktplatz. Am Dienstag, 3. Mai, ist die Commerzbank-Filiale in Günzburg "planmäßig geschlossen" worden, wie Sandra Kobus, Pressesprecherin Region Süd bei der Commerzbank AG auf Anfrage mitteilt. Die Kundinnen und Kunden der bis zu diesem Zeitpunkt einzigen Commerzbank-Filiale im gesamten Landkreis Günzburg sind laut Kobus im Voraus über die Schließung informiert worden. Was bedeutet das für die Kundschaft aus der Region?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen