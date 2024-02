Endspurt für den Fasching: Das ist im Landkreis Günzburg zum Finale geboten

Täglich Faschingsumzug, Bälle und Partys und am Ende der Kehraus: Närrinnen und Narren feiern den Höhepunkt des Faschings 2024. Die Termine im Überblick.

Es geht in den Endspurt des Faschings 2024: Der Höhepunkt und gleichzeitig das Finale für dieses Jahr hat begonnen. Wir geben einen Überblick, was jetzt im Landkreis Günzburg alles geboten ist.

Bunt und vielfältig geht es auf den Faschingsumzügen zu, ab Samstag schlängelt sich jeden Tag ein Gaudiwurm durch den Landkreis. Los geht es am Samstag in Unterknöringen, wo um 14.11 Uhr die ersten Wagen und Gruppen losziehen werden. In Waldstetten ist der große Umzug dann am Sonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr. Ein Spektakel erwartet Teilnehmende und Zuschauende dann am Rosen Rosenmontag, 12. Februar, in Burgau - hier ist Umzugsbeginn um 13.33 Uhr. Zum Warm-up für den Faschingsdienstag, 13. Februar, wird es in Freihalden ab 10 Uhr wieder einen kleinen Umzug geben, bevor denn beim Rumäckra in Jettingen ab 13 Uhr der letzte Faschingsumzug dieses Jahres startet. Fasching gefeiert wird auch auf zahlreichen weiteren Veranstaltungen im Landkreis:

Das sind die Veranstaltungen am Rußigen Freitag, 9. Februar:

Die Burgauer Kinder sind die ersten Faschingsfreunde, die am Freitag unterwegs sind: Denn hier beginnt schon um 9 Uhr die traditionelle Kinderbrotspeisung.

Wer den Fasching und Schlager gleichermaßen liebt, der sollte am Freitag in Leipheim vorbeischauen: Dort steigt ab 19 Uhr die 9. Leipheimer Schlagernacht um 19 Uhr in der Güssenhalle. Unter dem Motto "ABBA" wird derweil ab 20 Uhr in der Schulturnhalle Dürrlauingen der Dürrlaria Ball steigen. Gefeiert wird auch beim Seniorenfasching der SpVgg Ellzee im Sportheim und beim Hexenball im Sportheim Konzenberg (ab 19.30 Uhr).

Das sind die Veranstaltungen am Faschingssamstag, 10. Februar:

Wer am Faschingssamstag weiterfeiern möchte, wird beispielsweise beim Ski-Ball des TSV Burtenbach in der Burggrafenhalle (19 Uhr) und beim Senioren- und Inklusionsnachmittag des Leipheimer Haufens um 13.30 Uhr in der Güssenhalle Gleichgesinnte treffen.

Das sind die Veranstaltungen am Faschingssonntag, 11. Februar:

Sonntag ist kein Ruhetag für die Narren: Unter anderem findet dann der Lumpenball im Bürgersaal Haldenwang (19 Uhr) statt. Für die Fähnriche der Burkhardia ist am Sonntag großer Faschingstag. Erst wird um 12 Uhr die Fahnenübergabe am alten Rathaus in Jettingen-Scheppach stattfinden, am Abend ist dann der Burkhardia Fähnrichsball.

Das sind die Veranstaltungen am Rosenmontag, 12. Februar:

Der absolute Faschingshöhepunkt in Krumbach ist der Rosenmontag - hier feiern Schlorper, Zylinderer, Witwen, Gaudiweiber und alle Faschingsfreunde nicht nur bei der Rosenmontagsparty am Marktplatz (ab 17 Uhr), sondern auch in den Krumbacher Lokalen. Außerdem steigt im Breitenthaler Vereinsheim der Rosenmontagsball des DCC Deisenhausen (ab 20 Uhr) und die Faschingsfreunde Freihalden feiern ihren Rosenmontagsball im Sportheim ab 19 Uhr.

Das sind die Veranstaltungen am Faschingsdienstag, 13. Februar:

Traditionell dürfen am Faschingsdienstag die Kinder beim Faschingsausklang ab 13.30 Uhr im Vereinsheim Breitenthal den Fasching noch mal feiern, auch der Kinderfasching der SpVgg Ellzee findet am Dienstag im Sportheim statt. Den Fasching endgültig beschließen werden wie immer die Mitglieder des Günzburger Stadtbutz: Sie treffen sich am Faschingsdienstag um 17 Uhr auf dem Marktplatz und fällen den Narrenbaum. Danach feiern die Närrinnen und Narren gemeinsam noch den Kehraus - etwa im Gaudi Pub beim Rathaus Haldenwang, im Sportheim Konzenberg, im Vereinsheim Kötz und in der Güssenhalle Leipheim. (AZ, rjk)