Erster Cannabis Social Club im Landkreis: Das steckt hinter "Bayrisch Kraut"

Ähnlich wie im Blüteraum dieses Pharmaunternehmens aus Sachsen könnte Cannabis bald deutschlandweit in gemeinschaftlichen Anbauvereinigungen wachsen.

Plus Zwei Männer aus Leipheim und Burgau haben einen Cannabis Social Club gegründet. Sie wollen, dass die Pflanze auch den Status "Kulturgut" in Bayern erreichen kann.

Von Sophia Huber

Als Gemüsebeilage für Braten- und Schmorgerichte eignet sich Bayrisch Kraut besonders gut. Zumindest, wenn es nach Chefkoch und anderen Rezeptseiten im Internet geht. Doch es ist nicht der Weißkohl, den Tobias Bayer und sein Stiefbruder Torben Ficht entkriminalisieren wollen. Das Bayrisch Kraut, um denen es den beiden Familienvätern geht, kann high machen, eine beruhigende Wirkung haben und ist gerade legalisiert worden in Deutschland. Beide seien "keine aktiven Konsumenten" von Cannabis, sagen sie, finden einen geregelten und verantwortungsvollen Umgang mit Substanzen aller Art wichtig. Doch warum gründet man dann einen Social Club, wenn man selbst gar nicht regelmäßig kifft?

Es gibt mehrere Gründe, warum sich Bayer, 37 Jahre, und Ficht, 38 Jahre, dazu entschieden haben, wie sie bei einem Treffen erzählen. Offen gesagt seien sie sich nicht gleich sicher gewesen, ob sie schon in die Öffentlichkeit wollen mit ihren Ideen und Plänen – schließlich sei man in Bayern, und viele Aspekte im Zuge der Legalisierung seien bisher nicht klar geregelt. Beide wirken eher ruhig, tragen Cap und Alltagsklamotten. Sie arbeiten als Kfz-Werkstattmeister und in einer Teigfabrik, haben beide Kinder, teils im jugendlichen Alter.

