Es gibt neue Corona-Testmöglichkeiten im Landkreis Günzburg

Fünf weitere Teststationen im Landkreis Günzburg sind dazugekommen. Dafür ist die am Legoland geschlossen. Die Übersicht.

Im Landkreis Günzburg gibt es neue Teststationen, zum Teil schon seit ein paar Tagen in Betrieb, an denen sich die Bürgerinnen und Bürger von nun an auf das Coronavirus testen lassen können. Der Überblick des Landratsamts:

Günzburg Rewe-Parkplatz ( Maria-Theresia-Straße 6, umgezogen vom Legoland , dort geschlossen): Tests sind von Montag bis Sonntag nach einer vorherigen Terminvereinbarung möglich. Diese wie auch die Öffnungszeiten gibt es unter www.15minutentest.de/de/de/testcenter-guenzburg. Diese Teststelle bietet auch kostenpflichtige PCR-Tests an.

Ichenhausen Freibad-Parkplatz (Günztalstraße 10): Tests sind von Montag bis Sonntag nach einer vorherigen Terminvereinbarung möglich. Terminvereinbarung und Öffnungszeiten unter www.15minutentest.de/de/de/testcenter-ichenhausen. Diese Teststelle bietet auch kostenpflichtige PCR-Tests an.

Burtenbach Teststelle „Seitz Consult GmbH " ( Ulrich-Burggraf-Straße 7): Tests sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Terminvereinbarung und Öffnungszeiten unter https://www.terminland.eu/burtenbach/

Haldenwang Haldenwanger Gaudi (Hauptstraße 28): Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch und Freitag von 18 bis 19.30 Uhr sowie Samstag von 9 bis 10.30 Uhr. Es ist keine Terminvereinbarung erforderlich.

Leipheim Waldvogel (Grüner Weg 1): Eine Anmeldung unter www.schnelltestzentrum-guenzburg.de ist notwendig. Diese Teststelle bietet auch kostenpflichtige PCR-Tests an. Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 5.30 bis 10 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr.

Übersicht über die neuen Corona-Testmöglichkeiten im Kreis Günzburg

Eine Übersicht über alle Testmöglichkeiten im Landkreis Günzburg gibt es auf der Homepage www.landkreis-guenzburg.de/covid-19/testmoeglichkeiten-im-landkreis-guenzburg (AZ)