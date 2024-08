Es weihnachtet schon: Krippenbroschüre für die Region wird vorbereitet

Wer will den im August schon an Weihnachtskrippen, -märkte und Adventsveranstaltungen denken? Das Tourismus-Team bei der Regionalmarketing Günzburg GbR (RMG) macht das tatsächlich. Denn da steht in den nächsten Wochen bereits die Erstellung der Krippenbroschüre 2024/2025 an. Entsprechende Einträge können Interessierte daher ab sofort und bis spätestens 4. Oktober 2024 melden.

Bei den sommerlichen Temperaturen mag man an Lebkuchen, Glühwein, Krippen und Weihnachtsmusik eigentlich noch gar nicht denken, sondern den wunderbaren Sommer auf den attraktiven Rad- und Wanderwegen, an den Seen und Flüssen oder bei anderen tollen Freizeitangeboten genießen. Doch die Zeit bis Herbst und damit zur Bewerbung des „Schwäbischen Krippenparadies“ bei interessierten Vereinen, Gruppen, Familien und Einzelbesuchern ist nicht mehr so weit.

Termine und Angebote im Advent im Kreis Günzburg jetzt melden

Die RMG sammelt daher bereits jetzt unterschiedlichste vorweihnachtliche Termine und Besichtigungsangebote von Privatkrippen, Kirchenkrippen und Krippenausstellungen. Krippenbesitzer und -Schnitzer, Kirchengemeinden, Museen, Veranstalter von Adventsveranstaltungen, Weihnachtmärkten, Adventskonzerten, vorweihnachtlichen Kursen und weiteren Angeboten können ab sofort und bis 4. Oktober ihre Termine und Angebote melden. Die entsprechenden Formulare sind auf www.familien-und-kinderregion.de/krippen zu finden.

Im Zuge zunehmender landkreisübergreifender Zusammenarbeit im Tourismus haben auch Anbieter aus den Landkreisen Dillingen und Neu-Ulm in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, Veranstaltungsangebote zu melden. Diese werden ebenfalls ab dem Spätherbst auf www.familien-und-kinderregion.de/krippen präsentiert und in die gedruckte Krippenbroschüre aufgenommen. Letztes Jahr nutzten bereits über 40 Anbieter aus den beiden Nachbarlandkreisen diese Werbemöglichkeit.

Der Eintrag ist für alle Anbieter kostenfrei. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Angebote in einer kostenpflichtigen Werbeanzeige zu präsentieren. Auch hierzu ist das Buchungsformular aufder Webseite zu finden. (AZ)