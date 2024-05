Landkreis Günzburg

17:45 Uhr

Fördergelder für "Ritter-Rost-Musical" der Musikschule Mindeltal

Plus Mit einem Pilotprojekt wird der Schlosshof in Burgau in diesem Sommer zu einem kulturellen Mittelpunkt der Markgrafenstadt. Das steckt hinter "A8tung Kultursommer".

Von Ralf Gengnagel

Für einen Ritter gibt es wohl kaum eine schönere Kulisse als vor einem Schloss. Die Musikschule Mindeltal will mit dem Sommerprojekt das Familienmusical "Ritter Rost" im Schlosshof Burgau aufführen - jedoch nicht alleine. An dem Projekt "A8tung Kultursommer", sind gleich mehrere Gemeinden beteiligt. Das Kultur-Projekt soll im August über die Landkreisgrenzen hinweg für Begeisterung sorgen. Profis wollen mit großen und kleinen Amateuren aus der Region das Musical auf die Bühne bringen. Dazu gehören beispielsweise Solisten, Ensemble, Kinderchöre oder eine Band aus der Musikschule. Mitmachen kann jeder. Möglich wurde das mit dem neuen Förderprogramm namens "Aller.Land".

Das Förderprogramm Aller.Land richte sich speziell an ländliche Regionen, erläuterte der Leiter der Musikschule Mindeltal, Christian Weng. "Wir sind eine von 99 Regionen, die deutschlandweit für das Konzept ausgewählt worden ist." In Bayern seien es elf Regionen, die mitwirken. Darunter ist auch "A8tung Kultursommer" mit den beteiligten Gemeinden Zusmarshausen, Horgau, Jettingen-Scheppach und Burgau. Ihre Nähe zur Autobahn gab dem "A8tung Kultursommer" seinen Namen. 40.000 Euro gibt es fürs Erste aus den Fördertöpfen. Wer in einer nächsten Phase weitermachen will, muss sich 2025 erneut bewerben. Deutschlandweit werden dann 30 Konzepte aus 100 Vorschlägen ausgewählt. Diese erhalten bis zu 1,5 Millionen Euro Förderung.

