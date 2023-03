Fotowettbewerb: Schicken Sie uns ein Stück vom Frühling zu

Wir suchen die schönsten Frühlingsboten im Landkreis Günzburg: Schicken Sie uns ein Foto, Gedicht oder gemaltes Bild. So kann man am Wettbewerb teilnehmen.

Der Frühling ist da – nun auch kalendarisch. Wir fragen Sie, lieber Leser und Leserinnen, liebe Userinnen und User der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten: Was macht für Sie den Frühling im Landkreis Günzburg aus? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Mailen Sie uns ein Foto, das zeigt, wie Sie den Frühling eingefangen haben. Als kleine Anregung dient dieses Foto unseres Mitarbeiters Erich Herrmann, der eine Biene im Landeanflug auf den Krokus-Flugplatz festgehalten hat. Es darf aber auch ganz was anderes sein. Sie können zum Beispiel eine Zeichnung Ihrer Kinder (oder Ihre eigene) abfotografieren und uns zumailen. Oder Sie schreiben uns ein Frühlingsgedicht.

Bildervoting: Stimmen Sie für das schönste Foto ab

Zwei Voraussetzungen bei den Einsendungen: Die Fotomotive sollen aus dem Landkreis Günzburg stammen. Und alles (Aufnahme, Zeichnung, Gedicht) soll aktuell sein. Vielleicht beschreiben Sie uns noch in ein paar Zeilen, wo Sie Ihr Foto aufgenommen und was Sie sich bei der Motivwahl gedacht haben. Wir werden nach dem Einsendeschluss am 31. März eine Bildergalerie online zusammenstellen und dann darüber online abstimmen lassen, welches Foto Ihnen am besten gefällt. Außerdem ist in der Printausgabe an eine Sonderseite oder gar an eine Doppelseite gedacht – abhängig davon, wie viel Sie uns schicken. Mailen Sie uns bitte bis spätestens 31. März unter Angaben Ihrer Kontaktdaten (Name, Ort, Telefonnummer) für mögliche Nachfragen ein Stück vom Frühling zu. Die Adresse für beide Redaktionen lautet: redaktion@guenzburger-zeitung.de, Stichwort: Frühling. (ioa)