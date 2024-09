Frage der Woche: Wie gut ist der Glasfaserausbau im Landkreis Günzburg?

In Ichenhausen und Thannhausen macht sich Ernüchterung breit: Die Deutsche Telekom, die in beiden Städten die Haushalte kostenlos mit Glasfaseranschlüssen versorgen wollte, hat den Bürgermeistern mitgeteilt, dass der Ausbau vorerst auf Eis gelegt sei. Andere Städte und Gemeinden im Landkreis sind da schon weiter - sie haben statt auf den Branchenriesen auf kleinere Anbieter gesetzt, an vielen Stellen läuft der Ausbau bereits oder ist sogar schon abgeschlossen. In unserer Frage der Woche möchten wir gerne von den Leserinnen und Lesern wissen: Wie läuft es mit dem Glasfaserausbau aus Ihrer Sicht? Wie zufrieden sind Sie mit dem vorhandenen Netz - und wo gibt es noch arge Lücken?

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten - wie immer können Sie uns Ihre Meinung per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben, Einsendeschluss ist diesmal Freitag, 4. Oktober. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)