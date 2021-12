Freude und Sorge vor der Abschaltung des AKW Gundremmingen

Auch Block C geht in wenigen Tagen vom Netz. Aber auf dem Gelände steht Deutschlands größtes Zwischenlager. An Silvester planen Atomkraftbefürworter und -gegner Aktionen.

„Der Tag der endgültigen Abschaltung ist ein Tag der Freude, schließlich hat der Bund Naturschutz über 40 Jahre gegen das AKW Gundremmingen gekämpft“, sagt Huber Weiger, Ehrenvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern (BN) und des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Er dankt den vielen aktiven BN-Mitgliedern und Unterstützerinnen und Unterstützern, die sich in den vergangenen Jahrzehnten für das Abschalten des Atomkraftwerks engagiert haben. "Sie haben einen langen Atem bewiesen, der sich am Ende ausgezahlt hat. Auch wenn die Abschaltung auch die Folge der Atomkatastrophe in Fukushima war, wäre sie ohne die Demonstrationen der breiten Anti-Atomkraft-Bewegung nicht erfolgt", sagt Weiger.

Bund Naturschutz im Kreis Günzburg fordert, Energiewende zu beschleunigen

Alexander Ohgke, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Günzburg, unterstreicht: „Die deutschen Atomkraftwerke wurden erst nach mehreren Katastrophen, wie in Tschernobyl und Fukushima, abgeschaltet. Jetzt nichts zu tun, wäre angesichts des Klimawandels fatal. Die Energiewende, getragen von Bürgerinnen und Bürgern und den Kommunen, muss mit Energiesparen und dem Ausbau der erneuerbaren Energien vor allem auch in Bayern beschleunigt werden.“ Auf das Problem Atommüll weist Rita Jubt, langjährige BN-Kreisvorsitzende und Kämpferin gegen das AKW, hin. „Der hoch radioaktive Atommüll, der voraussichtlich noch für Jahrzehnte im Gundremminger Zwischenlager liegen wird, ist nach wie vor eine große Gefahr für ganz Süddeutschland.“

An Silvester wollen BN-Mitglieder mit zahlreichen Bündnispartnern ab 15 Uhr bei einer Mahnwache am AKW das Abschalten feiern, aber gleichzeitig auf die weiterhin bestehenden Risiken des Atommülls hinweisen. Noch über eine Million Jahre bleibt der tödliche Atommüll der Erde erhalten, heißt es in einer Mitteilung des BN. Neben dem AKW stehe Deutschlands größtes Atommüll-Lager. Obwohl die Genehmigung für das „Zwischenlager“ 2046 ausläuft, sei davon auszugehen, dass der Atommüll dort noch weit darüber hinaus liegen bleibt.

Ludwig Hartmann: Wind und Sonne statt Atomkraft als ideale Partner

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann, nennt die Abschaltung "einen weiteren Meilenstein auf dem Weg raus aus der unbeherrschbaren Atomkraft", jetzt dränge der Ausbau erneuerbarer Energien in Bayern. „Seit Jahren drängen wir darauf, dass wir beim Strom nicht nur von anderen Ländern abhängig sein dürfen. Dauerhaft sauberer und erneuerbarer Strom soll in der Heimat für die Heimat gewonnen werden", heißt es in einer Mitteilung des Abgeordneten. Die Windenergie spiele dabei eine zentrale Rolle: „Wind weht auch im Winter und auch nachts – und ist damit der ideale Partner zur Sonnenstromgewinnung.“

Nuklearia sieht Anlass zur Trauer wegen AKW-Aus in Gundremmingen

Weniger Grund zur Freude sehen Atomkraftbefürworter von Nuklearia. Wenn drei der sechs noch verbliebenen deutschen Kernkraftwerke am Jahresende endgültig vom Netz gehen, verliere Deutschland mitten in der Energie- und Klimakrise 4200 Megawatt CO₂-freier Stromerzeugung, schreiben sie in einer Mitteilung. Die Stilllegung von Atomkraftwerken sei ein schwerer Fehler, sagt Nuklearia-Vorsitzender Rainer Klute, ohne die Atomenergie habe man nur noch die teuren und klimaschädlichen Energiequellen Kohle und Gas. Wind und Sonne können nach seiner Meinung keine zuverlässige Energieversorgung gewährleisten.

Nuklearia, ein Verein, der für zivile Nutzung von Atomenergie wirbt, plant deshalb Abschiedstreffen im kleinen Kreis an den Atomkraftwerken. Voraussichtlich fünf bis zehn Nuklearia-Aktivisten wollen sich an Silvester um 11 Uhr beim Radweg gegenüber dem Haupteingang des Kernkraftwerks Gundremmingen treffen. "Wir werden um den Verlust von 1400 Megawatt klimafreundlicher Stromerzeugung trauern und ein gepflegtes Gräbelesbier trinken", erläutert Organisator Daniel Spannbauer. Das Gräbelesbier sei eigentlich eine Karfreitagstradition in manchen Teilen Bayerns. Es erinnert laut Spannbauer an die Kreuzigung Jesu durch seine Feinde und es weist zugleich auf seine Auferstehung drei Tage später hin. Diese Aktion endet gegen 13 Uhr. (AZ)