Landkreis Günzburg

vor 31 Min.

Für Steinmeier gibt's wohl nur eine Stimme aus dem Kreis Günzburg

Plus Bei der Bundespräsidentenwahl sind auch zwei Männer aus dem Landkreis Günzburg dabei. Warum es einer davon ablehnt, das alte zum neuen Staatsoberhaupt zu machen.

Von Till Hofmann

So lange ist es nicht mehr hin: Am 13. Februar wählt die Bundesversammlung in Berlin den neuen Bundespräsidenten. 1472 Frauen und Männer – die 736 Mitglieder des Bundestags und in gleicher Anzahl Delegierte, die durch die Landesparlamente bestimmt worden sind, – kommen dann im Berliner Paul-Löbe-Haus zusammen. Die Wiederwahl des aktuellen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier ( SPD), der für eine zweite Amtszeit kandidiert, gilt quasi als sicher. Haben doch SPD, FDP, die Grünen und auch die Union ( CDU und CSU) angekündigt, den früheren Bundesaußenminister zu unterstützen, dass er das höchste Amt im Staat weitere fünf Jahre ausüben kann. Immer wieder kam von Vertretern unterschiedlicher Parteicouleur in den vergangenen Wochen dabei zum Ausdruck, dass der 66-jährige Steinmeier ausgezeichnet agiert und Herausragendes geleistet habe.

