Gerd Mannes verliert Kampf um AfD-Spitzenkandidatur in Schwaben

Plus Wie sich die AfD in der Region und im Landkreis Günzburg für die Landtagswahl aufstellt. Und wie der Abgeordnete Mannes eine Lüge rechtfertigt.

Der schwäbische Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland (AfD) heißt Christoph Maier. Er wurde am Sonntag in Mindelheim gewählt. 189 Mitglieder sprachen sich für den Rechtsanwalt aus. Er sitzt seit 2018 im Landtag und ist Vorsitzender der AfD im Kreisverband Memmingen–Unterallgäu. Mit dem Heimspiel war für den Rechtsanwalt, der dem rechten Flügel zugerechnet wird, ein Heimvorteil verbunden. Der Unterlegene um den Spitzenplatz ist Gerd Mannes aus Leipheim-Riedheim, der 135 Stimmen auf sich vereinen konnte. "Mehr war heute nicht drin", sagte er einen Tag später auf Nachfrage.