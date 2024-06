"Glück im Unglück": Auch Bankfilialen sind vom Hochwasser betroffen

Kunden der VR-Bankfilialen in Offingen und Burgau müssen mit Einschränkungen rechnen. Im Schadenfall soll es trotzdem schnelle Hilfe geben.

Evakuierungen, überflutete Straßen, Strom- und Trinkwasserversorgung: Das sind nur einige von vielen Themen, die die Landkreisbevölkerung nach dem Jahrhunderthochwasser beschäftigen. Viele Fragen sind offen, zum Beispiel auch, was den Versicherungsfall und die Bargeldversorgung betrifft. Bei zwei Bankfilialen in der Region gibt es Einschränkungen durch das Hochwasser.

"Wir hatten Glück im Unglück", sagt Alexander Jall, Vorstand der VR-Bank Donau-Mindel. Im Wesentlichen habe es die Geschäftsstelle in Offingen in der Bahnhofstraße erwischt, die sich keine zehn Meter von einem Flussarm der Mindel entfernt befindet. Durch das steigende Hochwasser habe man das komplette Gebäude erst stromlos gestellt, sodass in der Folge auch der SB-Bereich nicht funktionsfähig war. "Seit Montagabend ist der Bereich wieder geöffnet, Kunden können Bargeld holen", informiert Jall.

Die Geschäftsstelle selbst müsse jedoch voraussichtlich bis Donnerstag geschlossen bleiben. Im Keller liefen derzeit Aufräumarbeiten. Das Untergeschoss sei stückweit vollgelaufen, "zehn bis 20 Zentimeter hoch stand das Wasser", so Jall. "Wir haben erst letztes Jahr fusioniert und das erste Obergeschoss sowie den Keller saniert." Die Kellersanierung sei jetzt hinfällig. In den Räumen befänden sich Besprechungs- und Sozialräume sowie eine Küche, aber auch Kundenschließfächer, ein Tresor und das Kreditarchiv. Wie hoch der Schaden ist, könne erst abgesehen werden, wenn trockengepumpt sei. "Wir haben den Tresor absichtlich noch nicht geöffnet, glauben und hoffen aber, dass er dicht ist." Auch wenn das Ganze ärgerlich sei, glaubt Jall: "Im Vergleich zu dem, was vielen Menschen in der Region passiert ist, ist das eine Kleinigkeit."

"Ohne Strom sind wir in der Hauptstelle außer Gefecht gesetzt"

Während des Gesprächs mit der Redaktion erreicht Alexander Jall die Nachricht, dass die Hauptstelle in Burgau, wo die Pegel nach dem Wochenende nochmal gestiegen sind, ohne Strom sei. Dass es in mehreren Gebieten in der Stadt zur Abschaltung der Stromversorgung komme, war auch auf der städtischen Homepage zu lesen. "Ohne Strom sind wir natürlich in der Hauptstelle außer Gefecht gesetzt."

Jall weist darauf hin, dass alle umliegenden Geschäftsstelle geöffnet sind. An diese könnten sich Kunden auch mit Fragen, die das Hochwasser betreffen, wenden. Zudem gebe es auf der Homepage der VR-Bank Donau-Mindel Infos, wie man eine Schadensmeldung in die Wege leiten kann. Die Bank versuche hier Steine aus dem Weg zu räumen: "Wir schauen, wie wir unterstützen können, zum Beispiel mit Zwischenfinanzierungen und versuchen, in Vorleistung zu gehen."

Sparkasse Günzburg-Krumbach verweist auf Schaden-Hotline

Die Filialen der Sparkasse Günzburg-Krumbach wurden vom Hochwasser verschont, sagt Sprecherin Simone Hegele. "Aufgrund der Tatsache, dass die Geschäftsstelle Weißenhorner Straße am Rande des Evakuierungsgebietes liegt, hat die Sparkasse aus Sicherheitsgründen von einer Öffnung am Montag und Dienstag abgesehen. Ab Mittwoch sind sowohl die Geschäftsstelle Weißenhorner Straße als auch alle weiteren Sparkassen-Geschäftsstellen im Landkreis Günzburg regulär geöffnet." Hier würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fragen gerne unterstützen.

Die Sparkasse empfiehlt, die Hochwasserschäden schnellstmöglich online zu melden, so Hegele weiter. "Sofern die Kunden sich unsicher sind, welche Schäden bei der Versicherung gedeckt sind, sollten sie vorsorglich den Schaden trotzdem grundlegend melden und mit Bildern dokumentieren." Die Überprüfung des Versicherungsschutzes würde dann im Anschluss erfolgen. Die Sprecherin verweist zudem auf die Schaden-Hotline Verbundpartners Versicherungskammer Bayern.