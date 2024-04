Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Hanfbier und Feuerwehr im Homeoffice: Die originellsten Aprilscherze im Landkreis

Am 1. April erlauben sich viele Menschen einen Scherz - wir haben lustige Beispiele aus dem Landkreis Günzburg gesammelt.

Plus Auf Facebook und Instagram beweist der Landkreis Günzburg zum 1. April viel Humor. Ein Streifzug durch die lustigsten Ideen auf den Social-Media-Seiten.

Von Rebekka Jakob

Trau, schau, wem heißt es traditionell am 1. April - denn an diesem Tag der Scherzkekse kann man leicht in den April geschickt werden. Besonders die Macher von Social-Media-Seiten beweisen dafür große Kreativität. Wir haben uns die originellsten Scherze angeschaut, die dieses Jahr im Landkreis Günzburg veröffentlicht wurden.

Bei der Günzburger Radbrauerei stand die Cannabis-Legalisierung ab dem 1. April Pate: Dort solle bald das neue Hanfbier "Georg's Highest" entstehen, war auf Instagram zu lesen. Dazu starte die Brauerei eine eigene Hanfreinzucht, natürlich unter besten klimatischen Bedingungen, die für die Flaschengärung ebenso wie beim Hanfanbau gelten. "Deshalb stehen jetzt in unserem Reifelager zwischen den Reihen mit den Bierkisten auch Hanfpflanzen", lautete die schlüssige und flüssige Erklärung. "Unsere Pflanzen gedeihen prächtig und das ist großartig!"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

