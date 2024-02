Landkreis Günzburg

Hier investiert der Landkreis Günzburg dieses Jahr

Plus Der Kreistag beschließt einen Haushalt mit mehr als 184 Millionen Euro Volumen. Was sich hinter dem Zahlenwerk verbirgt und wo besonders viel investiert wird.

Von Jörg Sigmund

Landrat Hans Reichhart ( CSU) richtete den Blick nach vorn. „Wir müssen über die Zukunft sprechen“, sagte er bei der Verabschiedung des Kreishaushalts. Die Frage laute, „was wollen wir anpacken in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft verändert und in der viel über Krisen geredet wird“. Reichharts Fazit fiel trotz der starken finanziellen Herausforderungen in den kommenden Jahren letztlich positiv aus. „Wir stellen mit dem Etat die Weichen, dass der Landkreis Günzburg eine gute Zukunft hat.“

Der Kreistag beschloss den Haushalt mit einem Volumen von 184,12 Millionen Euro bei der Sitzung in Münsterhausen schließlich gegen fünf Stimmen der AfD und drei der FDP mit großer Mehrheit. Reichhart hatte zuvor betont, dass der Landkreis mit dem Etat viele Akzente etwa in der Jugendarbeit setze, aber auch mit Augenmaß vorgehe.

