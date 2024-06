Landkreis Günzburg

vor 32 Min.

Hochwasser setzt Ernte und Höfen im Kreis Günzburg zu

Plus Im Landkreis drohen nach dem Hochwasser Ernteausfälle. Felder standen unter Wasser, Futtermittel wurde unbrauchbar. Der Schaden ist noch nicht zu beziffern.

Von Ralf Gengnagel

Verena und Hubert Krimbacher stehen mit ihrem Hund Balu genau an der Stelle, an der vor gut zwei Wochen innerhalb weniger Minuten gewaltige Wassermassen der Kammel in deren Biohof im Kammeltal bei Ettenbeuren schoss und großen Schaden anrichteten. Das Hochwasser hat aber nicht nur ihren landwirtschaftlichen Betrieb hart getroffen. Ernteausfälle und Schäden stellen etliche betroffene Landwirte im ganzen Landkreis vor immense Herausforderungen. Es werde Monate, wenn nicht gar Jahre dauern, bis diese wieder normal wirtschaften können, bestätigt auch der schwäbische Bauernpräsident Stephan Bissinger vom Bayerischen Bauernverband.

Die Krimbachers betreiben seit 40 Jahren ihren Biohof, bewirtschaften rund 41 Hektar Fläche und haben über 50 Tiere, darunter 22 Milchkühe und Mastochsen. Mit viel Hingabe und harter Arbeit haben sie ihren Hofladen als Direktvermarkter zu einem Vorzeigebetrieb entwickelt. Jetzt stehen sie nach der Hochwasserkatastrophe vor einem wirtschaftlichen Desaster.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen