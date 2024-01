Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Hubert Hafner ist der 95. Träger der Verdienstmedaille

Plus Der Altlandrat des Landkreises Günzburg erhält eine Ehrung, die er selbst schon oft verliehen hat. Mit seinem Geschenk dazu hält er alle Trümpfe in der Hand.

Er hat sie in seiner Amtszeit schon mehrfach an verdiente Persönlichkeiten verliehen. Nun war es an Hubert Hafner, die Verdienstmedaille des Landkreises Günzburg selbst entgegenzunehmen. Sein Nachfolger Hans Reichhart überreichte dem Altlandrat die Auszeichnung in einer Feierstunde im Landratsamt - ganz im Sinne des Geehrten in kleinem Rahmen und mit schwäbischer Bescheidenheit.

Viel Aufhebens um seine Person ist dem langjährigen Landrat des Landkreises Günzburg gar nicht recht. Und das, obwohl Hafner eigentlich gar keinen Grund hätte, sein Licht unter den Scheffel zu stellen. 24 Jahre lang, bis 2020, war Hafner Landrat, zuvor Bürgermeister in Ichenhausen. 2022 beendete er mit seinem Abschied aus dem Kreistag seine politische Karriere. Hans Reichhart machte deutlich, welche Weichenstellungen und Projekte sein Vorgänger auf den Weg gebracht hatte, die heute immer noch nachwirken.

