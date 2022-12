Impfzentrum Günzburg schließt am Ende des Jahres

In Hochzeiten waren bis zu 100 Menschen in den Impfzentren des Landkreises Günzburg beschäftigt. Es gab zahlreiche Sonderimpftage. Das ist die Bilanz.

Bayernweit schließen Ende des Jahres die Impfzentren. Auch im Impfzentrum des Landkreises Günzburg werden im Dezember die letzten Impfungen durchgeführt. Vor genau zwei Jahren wurde das Impfzentrum im ehemaligen Peri-Gebäude in Günzburg in Betrieb genommen. Nach rund 147.300 Impfungen ist nun Schluss. Landrat Hans Reichhart bedankte sich kurz vor Weihnachten bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Impfzentrums und zog eine positive Bilanz.

Parallel mit den Impfzentren hatten auch die mobilen Impfteams im Dezember 2020 ihre Arbeit aufgenommen. "Ich hätte vor einigen Jahren nicht gedacht, dass man aus einem Campingbus ein Impfzentrum machen kann. Die mobilen Impfteams waren ein voller Erfolg", sagte Hans Reichhart. Unter anderem wurden sämtliche Pflege- und Gesundheitseinrichtungen im Landkreis Günzburg von den mobilen Teams angefahren. Dazu gehörten vor allem die Alten- und Pflegeheime, aber auch Demenz-Wohngemeinschaften sowie Werkstätten und Wohngruppen für Menschen mit Handicap.

Das zweite Impfzentrum in Krumbach wurde im September 2021 geschlossen

Zu Höchstzeiten waren an die 100 Menschen in den Impfzentren des Landkreises beschäftigt. Neben gesonderten Schüler- und Kinderimpftagen gab es zahlreiche Sonderimpfaktionen wie z. B. im Leipheimer Gartenhallenbad, bei der Burgauer Tafel, der Günzburger Wärmestube, der Türkischen Gemeinde Ichenhausen oder Boosteraktionen wie Ende 2021 beim Legoland Günzburg. Über den gesamten Landkreis haben die Mitarbeitenden ein Impfangebot für die Bürgerinnen und Bürger vorgehalten. Hermann Keller, Direktor Klinikmanagement, erinnerte sich an die Anfänge des Günzburger Impfzentrums: "Die Mehrheit der Öffentlichkeit hat uns hier unterstützt und unser Impfangebot gern angenommen." Das zweite Impfzentrum war im südlichen Landkreis Günzburg angesiedelt: in Krumbach im Pfarrzentrum St. Michael. Dieses wurde Ende September 2021 geschlossen.

Bis zum Ende des Jahres haben Impfwillige noch die Möglichkeit, im Impfzentrum des Landkreises Günzburg eine Impfung zu erhalten. Ein Termin kann unter der Telefonnummer 08221/9370190 oder unter www.impfzentren.bayern.de vereinbart werden. Bis Jahresende gibt es im Landkreis Günzburg zudem noch mobile Impfangebote. Auf der Website www.landkreis-guenzburg.de/covid-19/impfzentrum können die Termine und Standorte eingesehen werden. (AZ)