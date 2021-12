Johann Faul aus Burgau ist auch im hohen Alter "recht gut ausgelastet"

Plus Der gelernte Metzger Johann Faul feiert am Dienstag seinen 95. Geburtstag. Der Burgauer freut sich, dass er noch alles selbst machen kann. Die Natur ist für ihn dabei wie ein Jungbrunnen.

„Mir geht‘s gut und ich mach' alles noch selber“, sagt Johann Faul. „Holz reinholen, schauen, dass die Kohlen reichen und dass am Kripple die Tannenzweigla richtig sitzen“, fügt er hinzu und lacht. Am 28. Dezember feiert der Burgauer seinen 95. Geburtstag.