Jugendliche werfen Holzpfosten in den Günzburger Birketweiher

Danach suchen die sechs jungen Leute mit Fahrrädern und E-Scooter das Weite. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Der Sachschaden ist mit 50 Euro ziemlich gering. Das rechtfertigt freilich nicht das Fehlverhalten von sechs Jugendlichen, die eine Frau am Donnerstag gegen 16.20 Uhr beobachtete. Die Anwohnerin sah, wie die Jugendlichen vor dem Birketweiher in Günzburg einen Holzpfosten aus dem Boden herausrissen und diesen in den Weiher warfen. Auch wurde eine Holztafel beschädigt. Danach flüchteten die jungen Leute, so die Polizei, mit Fahrrädern und E-Scooter in Richtung Dossenberger Straße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen (Telefon 8221/919-0). (AZ)