Kreis Günzburg nimmt auch die Haustiere der Ukraine-Flüchtlinge auf

Plus Der Günzburger Landrat gibt im Sozialausschuss einen Situationsbericht. Wie die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge aussieht und was unbedingt vermieden werden soll.

Haustiere sind für die meisten ein Mitglied der Familie. Entsprechend haben auch viele ukrainische Kriegsflüchtlinge neben dem Nötigsten ihren Hund oder ihre Katze im Gepäck. „Wir sind einer der wenigen Landkreise, die auch die Tiere der Flüchtlinge aufnehmen“, erklärte Landrat Hans Reichhart im Sozialausschuss des Kreistags. „Wir machen möglich, was möglich ist“. Im Ausschuss berichtete der Landrat über den aktuellen Stand der Dinge.