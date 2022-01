Kreis Günzburg: Sexfotos der Halbschwester im Internet angeboten

Plus Wie die Ermittlungen gegen den 25-jährigen Angeklagten aus dem Kreis Günzburg wegen Kindesmissbrauchs ins Rollen kamen. Das minderjährige Opfer sagt vor Gericht aus.

Im Landgerichtsprozess wegen sexuellen Missbrauchs seiner Halbschwester gegen einen 25-Jährigen aus dem Kreis Günzburg wurden beim jüngsten Verhandlungstag weitere schreckliche Details bekannt. Demnach soll der Mann Sexfotos der Minderjährigen in einschlägigen Chatforen gegen Geld angeboten haben. Außerdem sagte das jetzt 14 Jahre alte Opfer per Videoübertragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus.