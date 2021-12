Landkreis Günzburg

Kreistag beschließt Finanzierung mehrerer Bauprojekte im Kreis Günzburg

Im Kreis Günzburg stehen mehrere große Bauprojekte an.

Plus Vom neuen Abfall- und Wertstoffzentrum in Burgau bis zur Realschule Thannhausen: Es geht um Millionen, die in die Vorhaben im Landkreis Günzburg fließen.

Von Walter Kaiser

Einige Baumaßnahmen finanziert der Landkreis selbst, an anderen beteiligt er sich. Insgesamt gehen die Investitionen in einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Mitglieder des Kreistags haben den Vorhaben einhellig zugestimmt. Ein Überblick.

