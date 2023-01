Kreisweite Kastrationspflicht für Katzen könnte Leid verhindern

Plus Der Tierschutzverein Thannhausen ist Initiator einer möglichen Katzenschutzverordnung für den Kreis Günzburg. Denn das Leiden von tausenden Tieren soll aufhören.

Etwa 200 Unterschriften hat der Tierschutzverein Thannhausen innerhalb von drei Tagen beim vergangenen Weihnachtsmarkt in Edelstetten gesammelt, viele weitere sollen noch folgen. Zusammen mit dem Tierschutzverein Günzburg, dem Tierschutzverein Weißenhorn, der Katzenhilfe Ulm/ Neu-Ulm und der Katzenhilfe Langenau, die alle im Landkreis Günzburg aktiv sind, treten sie für mehr Tierwohl und weniger Leid ein – und eine Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen. Auch Burtenbachs Bürgermeister und Kreisrat Roland Kempfle ist mit involviert.