Landestheater Schwaben Thema bei den Etatberatungen

72.000 Euro hat der Landkreis Günzburg im Jahr 2022 als Umlage an den Zweckverband Landestheater Schwaben mit Sitz in Memmingen bezahlt. Im Haushalt für 2025 wächst die Summe auf 130.000 Euro an, was in der gemeinsamen Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses und des Kreisausschusses für Diskussionen sorgte.

„Das Landestheater hat jährlich einen großen Auftritt im Landkreis. Und das ist bei den Etatberatungen“, sagte SPD-Kreisrat Gerd Olbrich. Er spielte damit auf die jedes Jahr wiederkehrende Debatte um den Zuschuss an den Zweckverband an, der aus einem Zusammenschluss von 21 Städten, Gemeinden und Bezirken besteht. Tatsache sei aber auch, dass der Landkreis Günzburg nicht ohne einen einstimmigen Beschluss aller Beteiligter austreten könne. „Wir können nicht an den Verträgen rütteln“, sagte CSU-Kreisrat Ferdinand Munk. Vielmehr müsse man sich die Frage stellen, „ob wir in der Vergangenheit einem schlechten Vertrag zugestimmt haben.“ Das gesamte Haushaltsvolumen für die Kultur und Sportförderung beläuft sich 2025 auf 1,22 Millionen Euro.