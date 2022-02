Verrechnet: Landratsamt Günzburg benötigt weniger Vollzeitstellen als gedacht

Plus Tausende Überstunden sind im Landratsamt Günzburg angelaufen. Doch bei der Frage, wie viele Stellen das sind, unterläuft dem Amt ein Rechenfehler.

Einem aufmerksamen Leser war aufgefallen: "Da stimmt etwas nicht." Gemeint waren Zahlen, die Landrat Hans Reichhart kürzlich im Kreisausschuss genannt hatte. Bei der Sitzung war es um den Stellenplan des Landratsamtes für das laufende Jahr gegangen. Dabei hatte Reichhart die Mitglieder des Ausschusses um die Billigung weiterer Stellen gebeten. Begründet hatte der Landrat seinen Wunsch unter anderem mit den seit einigen Jahren im Landratsamt aufgelaufenen Überstunden. Dabei seien irrtümlich falsche Zahlen genannt worden, bedauerte die Pressestelle des Landratsamtes auf Nachfrage.