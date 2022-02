Landratsamt Günzburg weist binnen zwei Jahren 48 weitere Stellen aus

Plus Bereits 2021 waren 33 Stellen beim Kreis Günzburg dazu gekommen. Jetzt sollen es nochmals 15 sein. Das löst Diskussionen im Kreistag aus.

Die Sitzung des Kreistags ging vergleichsweise zügig vonstatten. Denn der Haushalt des Landkreises für dieses Jahr war in den Fachausschüssen des Kreistags intensiv vorberaten worden. Länger debattiert wurde einzig über den umstrittenen Stellenplan für die Beschäftigten des Landratsamtes. Zur Sprache kamen auch die falschen Überstunden- und Arbeitsplatzzahlen, die Landrat Hans Reichhart vor Kurzem im Kreisausschuss genannt hatte.