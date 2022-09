Landtagswahl: Jenny Schack soll auf Alfred Sauter folgen

Die CSU im Landkreis Günzburg einigt sich in einer Kreiskonferenz am Mittwochabend auf Landratsamts-Sprecherin Jenny Schack als Direktkandidatin für die Landtagswahl.

Die CSU nominiert am 15. Oktober für die Landtagswahl im Herbst 2023. Aber schon jetzt ist bekannt, wenn die CSU dafür ins Rennen schicken möchte. Mehr als 50 Männer und Frauen haben in einer Kreiskonferenz am Mittwochabend die Weichen dafür gestellt.

Einstimmig votierten sie für Jenny Schack als Direktkandidatin für die Landtagswahl im kommenden Herbst. Die 41-jährige Schack, im Landratsamt Günzburg sowohl für "Presse und Strategie" verantwortlich als auch für das Büro von Landrat Hans Reichhart (zugleich CSU-Kreisvorsitzender) soll künftig nach den Vorstellungen der CSU die Interessen des Landkreises Günzburg im Maximilianeum vertreten und auf Alfred Sauter folgen.

Was die Günzburger Kreis-CSU erhofft

Der trat infolge der Maskenaffäre aus der CSU-Landtagsfraktion aus, behielt aber sein Mandat als Abgeordneter. Er hat seither wenig bis keinen Einfluss mehr auf Entscheidungen seiner Partei, der er nach wie vor angehört. Die CSU im Kreis Günzburg traut der früheren BR-Journalistin Schack zu, dass es ihr gelingt, Belange aus der Region wieder stärker zu vertreten. Schack zeigt sich in einem ersten Gespräch nach dem Votum der CSU-Kreiskonferenz gegenüber unserer Zeitung selbstbewusst. Weiteres erfahren Sie in Kürze.